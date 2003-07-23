Шаронов Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1914
Дата смерти23.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914
Отец: Шаронов Тимофей
Мать: Шаронова Матрена
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Шаронова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Денисова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Марфа Семеновна
С 1937-1938 г женился на Полине Ерофеевой.
Смерть
23.07.2003
Березовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область