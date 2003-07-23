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Шаронов Павел Тимофеевич

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Место рождения

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

05.11.1914

Дата смерти

23.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914

Отец: Шаронов Тимофей

Мать: Шаронова Матрена

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Шаронова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Денисова Марфа Семеновна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Денисова Марфа Семеновна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Марфа Семеновна

С 1937-1938 г женился на Полине Ерофеевой.
Смерть
23.07.2003
Березовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
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