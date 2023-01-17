Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.1743

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1724

Дочь: Неонилла Авраамовна

Отец ребёнка: Авраам Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Феодосия Авраамовна

Отец ребёнка: Авраам Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
04.08.1729

Сын: Борис Авраамович

Отец ребёнка: Авраам Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.07.1734

Дочь: Марфа Авраамовна

Отец ребёнка: Авраам Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Авраамовна

Отец ребёнка: Авраам Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраам Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
18.02.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
18.02.1743
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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