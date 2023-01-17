Анна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1724
Дочь: Неонилла Авраамовна
Отец ребёнка: Авраам Трофимович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Феодосия Авраамовна
Отец ребёнка: Авраам Трофимович
Рождение ребёнка
04.08.1729
Сын: Борис Авраамович
Отец ребёнка: Авраам Трофимович
Рождение ребёнка
15.07.1734
Дочь: Марфа Авраамовна
Отец ребёнка: Авраам Трофимович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Авраамовна
Отец ребёнка: Авраам Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авраам Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
18.02.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
18.02.1743