Елисей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1775 по 1776 ст.
Дата смерти1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1775 по 1776 ст.
Отец: Яков Савельевич
Мать: Настасья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонида Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.
Сын: Иван Елисеевич
Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Татьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
С 1807 по 1808 ст.
Сын: Лаврентий Елисеевич
Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Авдотья Елисеевна
Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.
Дочь: Анисия Елисеевна
Мать ребёнка: Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Сергей Елисеевич
Мать ребёнка: Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Степанида Елисеевна
Мать ребёнка: Гликерья Васильевна
Смерть
1839 ст.