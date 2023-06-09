Елисей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1775 по 1776 ст.

Дата смерти

1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1753 по 1754 г.р.

Мать

1754 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.
1778 г.р.

Дети

С 1797 по 1798 г.р.
Около 1806 г.р.
С 1807 по 1808 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1816 г.р.
1818 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1775 по 1776 ст.

Отец: Яков Савельевич

Мать: Настасья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонида Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1797 по 1798 ст.

Сын: Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Татьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
С 1807 по 1808 ст.

Сын: Лаврентий Елисеевич

Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Авдотья Елисеевна

Мать ребёнка: Неонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.

Дочь: Анисия Елисеевна

Мать ребёнка: Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Сергей Елисеевич

Мать ребёнка: Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Степанида Елисеевна

Мать ребёнка: Гликерья Васильевна

Смерть
1839 ст.

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