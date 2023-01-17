Попов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай

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Место рождения

Тамбовская область, Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Попов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Попов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Попова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно
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