Попов Николай
Место рожденияТамбовская область, Россия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Попов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Попова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Попова Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно