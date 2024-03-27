Хамзин Мубин Хамзинович
Место рожденияс.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения26.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920
Отец: Хамзя
Мать: Хамзина Ханяфия
с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамзина Асия
с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
Хамзин Мубин Хамзинович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 26.05.1920 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрский р-н, д. Грибанова Наименование военкомата: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковс... Показать все
Смерть
Неизвестно
с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Грибаново