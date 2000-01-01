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(Стельмухова) Анастасия Кирилловна
(Стельмухова) Анастасия Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стельмухов Кирилл
Мать
Не указана
Муж
?
Дети
Екатерина
Макар
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Стельмухов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Макар
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
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