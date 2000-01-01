(Стельмухова) Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стельмухова) Анастасия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стельмухов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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