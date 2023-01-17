Абросимов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1886 ст.

Дата смерти

20.07.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Сын: Абросимов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Абросимова Мария Степановна

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.07.1965
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