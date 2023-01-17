Абросимов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1886 ст.
Дата смерти20.07.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Сын: Абросимов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Абросимова Мария Степановна
Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.07.1965