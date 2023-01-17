Коганов Иосиф Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коганов Иосиф Абрамович

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Место рождения

Серпейск, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпейск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1941 по 1945
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1941
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1945
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
2001
Тула, город Тула, Тульская область
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