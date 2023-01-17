Коганов Иосиф Абрамович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1945
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1945
Место жительства
Неизвестно
Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
2001