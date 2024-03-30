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Проскуряков Андрей Матвеевич

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.11.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1836

Отец: Проскуряков Матвей Григорьевич

Мать: Проскурякова Агрипина Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1872

Дочь: Орлова Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Проскуряков Алексий Андреевич

Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Гликерия(Лукия) Федоровна

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