Проскуряков Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1836
Рождение ребёнка
25.01.1872
Дочь: Орлова Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Проскуряков Алексий Андреевич
Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Иван Андреевич
Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Проскурякова Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно