Маркова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Марков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Марков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1810
Дочь: Гессе Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Марков Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно