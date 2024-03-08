Маркова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Евдокия Яковлевна

Маркова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Марков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Марков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
21.07.1810

Дочь: Гессе Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Марков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.