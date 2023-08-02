Жантиева (Мамсурова) Залихан Бзарукоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Мамсурова) Залихан Бзарукоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1799 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Магомет Ролатович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Жантиев Бац Магометович

Отец ребёнка: Жантиев Магомет Ролатович

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