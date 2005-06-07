Яковлева (Семёнова) Раиса Семёнова
Место рожденияЧувашская АССР, Красноармейский р-н, дер. Сявал- Сирма
Дата рождения02.04.1940
Дата смерти07.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1962
Отец ребёнка: Яковлев Семён Яковлевич
Смерть
07.06.2005