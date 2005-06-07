Яковлева (Семёнова) Раиса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Семёнова) Раиса Семёнова

Место рождения

Чувашская АССР, Красноармейский р-н, дер. Сявал- Сирма

Дата рождения

02.04.1940

Дата смерти

07.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1962

Сын: Яковлев Юрий Семёнович

Отец ребёнка: Яковлев Семён Яковлевич

Смерть
07.06.2005

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