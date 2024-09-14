Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1980
Сын: Бадритдинов Фаиль Ахатович
Отец ребёнка: Бадритдинов Ахат Ахтарович
Рождение ребёнка
24.01.1987
Сын: Бадритдинов Алмаз Ахатович
Отец ребёнка: Бадритдинов Ахат Ахтарович