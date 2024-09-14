Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадритдинов Ахат Ахтарович

Рождение ребёнка
01.10.1980

Сын: Бадритдинов Фаиль Ахатович

Отец ребёнка: Бадритдинов Ахат Ахтарович

Рождение ребёнка
24.01.1987

Сын: Бадритдинов Алмаз Ахатович

Отец ребёнка: Бадритдинов Ахат Ахтарович

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