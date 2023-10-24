Егорова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.2004
Дочь: Егорова Ксения Артемовна
Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович
Рождение ребёнка
14.04.2020
Дочь: Егорова Анфиса Артемовна
Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно