Егорова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.2004

Дочь: Егорова Ксения Артемовна

Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович

Рождение ребёнка
14.04.2020

Дочь: Егорова Анфиса Артемовна

Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Давид Артемович

Отец ребёнка: Егоров Артём Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Артём Владимирович

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