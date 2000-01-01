Солодянкина Анна Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Анна Калинниковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Солодянкин Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Солодянкин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Афанасий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Афанасий Павлович

Смерть
Неизвестно
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