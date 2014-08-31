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Стафиевский Степан Александрович
Стафиевский Степан Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Стафиевский Александр Александрович
Мать
Стафиевская Светлана Павловна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2014
Отец:
Стафиевский Александр Александрович
Мать:
Стафиевская Светлана Павловна
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