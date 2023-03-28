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Бурункин Сергей Тереньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бурункин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна

В 1815 году перевезены из д. Косовка в д. Львово. Данные по 9-й ревизии 1850 года
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бурункин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бурункин Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич

Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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