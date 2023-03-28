Бурункин Сергей Тереньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бурункин Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна
В 1815 году перевезены из д. Косовка в д. Львово. Данные по 9-й ревизии 1850 года
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бурункин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бурункин Никифор Сергеевич
Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Другин (Бурункин) Радион Сергеевич
Мать ребёнка: Бурункина Матрона Стефановна
Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно