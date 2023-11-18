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Никифоров Дмитрий Васильевич
Никифоров Дмитрий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Никифоров Василий Николаевич
1963 г.р.
Мать
Никифорова (Печёнкина) Елена Дмитриевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вн
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1988
Отец:
Никифоров Василий Николаевич
Мать:
Никифорова Елена Дмитриевна
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