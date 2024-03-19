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Худякова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Степан Макарович

Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Худякова Настасья Степановна

Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
20.02.1916

Сын: Худяков Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
05.01.1919

Сын: Худяков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
крещение 28.01.1919г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Смерть
Неизвестно

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