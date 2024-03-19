Худякова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Худякова Настасья Степановна
Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович
Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
20.02.1916
Сын: Худяков Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович
Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
05.01.1919
Сын: Худяков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Худяков Степан Макарович
крещение 28.01.1919г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Смерть
Неизвестно