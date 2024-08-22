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Ковбота Иван Дмитриевич

Место рождения

д. Никитовка Тоцкий район Оренбургская область

Дата рождения

29.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1901

Отец: Ковбота Дмитрий Никитович

Мать: (Яковлева) София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгушина (Ковбота) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковбота) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковбота Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Ковбота Петр Иванович

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Рождение ребёнка
11.12.1932

Сын: Ковбота Николай Иванович

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ковбота Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна

Смерть
Неизвестно

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