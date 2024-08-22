Ковбота Иван Дмитриевич
Место рожденияд. Никитовка Тоцкий район Оренбургская область
Дата рождения29.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1901
Отец: Ковбота Дмитрий Никитович
Мать: (Яковлева) София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгушина (Ковбота) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковбота) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Рождение ребёнка
10.05.1925
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Рождение ребёнка
11.12.1932
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ковбота Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ковбота Дарья Калиновна
Смерть
Неизвестно