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Кальченко Владимир Иванович

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

30.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957

Отец: Кальченко Иван Васильевич

Мать: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
25.12.1976

Дочь: Корнеева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
10.03.1979

Сын: Кальченко Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,г. Омск
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