Кальченко Владимир Иванович
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рождения30.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
25.12.1976
Дочь: Корнеева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
10.03.1979
Сын: Кальченко Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,г. Омск