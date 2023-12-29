Нитченко Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Сын: Нитченко Василий Валерьевич
Мать ребёнка: Нитченко (Шинко) Галина Викторовна
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак