Нитченко Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитченко Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нитченко (Шинко) Галина Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1983

Сын: Нитченко Василий Валерьевич

Мать ребёнка: Нитченко (Шинко) Галина Викторовна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: рак

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