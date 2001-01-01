Токменинов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Отец: Токменинов Пётр
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
19.07.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1965
Смерть
2001