Токменинов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Токменинов Пётр

Мать: Кожевникова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
19.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
2001
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