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Золото Захар Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Золото Георгий Трандафилович

Мать: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Бракосочетание
До 1857

Жена: Золото Мелания Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бартихтар Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Рождение ребёнка
04.08.1863

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Хараджа Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Рождение ребёнка
05.02.1870

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Смерть
21.07.1897
Причина смерти: Болезнь - водянка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-44,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-45.
Похороны
22.07.1897
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