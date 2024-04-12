Золото Захар Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти21.07.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Золото Георгий Трандафилович
Мать: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Матрона Захаровна
Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бартихтар Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
04.08.1863
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Рождение ребёнка
01.05.1867
Дочь: Хараджа Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Рождение ребёнка
05.02.1870
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Смерть
21.07.1897
Причина смерти: Болезнь - водянка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-44,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-45.
Похороны
22.07.1897