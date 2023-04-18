Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Галамага Пантелеймон Дамианов

Мать: Агафья Мария Герасимова

Смерть
Неизвестно
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