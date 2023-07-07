Щеховской Иосиф Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1802
Рождение ребёнка
16.04.1838
Дочь: Щеховская Олимпиада Иосифовна
Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1842
Дочь: Щеховская Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
09.09.1843
Сын: Щеховской Александр Иосифович
Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна
Александр Иосифович в 1868 году - прапорщик лейб гвардии Драгунского полка в Кречевицах. в 1873 году - поручик того же полка. с 1893 по 1897 год полковник, командир 30 Полтавского пехотного полка. с 1... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1844
Сын: Щеховский Николай Иосифович
Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
22.01.1845
Дочь: Косаговская Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
крещена в Федоростратилатовской церкви, что на Софийской стороне.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно