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Щеховской Иосиф Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1802

Отец: Щеховский Дмитрий Васильевич

Мать: Щеховская Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Щеховская Олимпиада Иосифовна

Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1842

Дочь: Щеховская Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
09.09.1843

Сын: Щеховской Александр Иосифович

Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна

Александр Иосифович в 1868 году - прапорщик лейб гвардии Драгунского полка в Кречевицах. в 1873 году - поручик того же полка. с 1893 по 1897 год полковник, командир 30 Полтавского пехотного полка. с 1... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1844

Сын: Щеховский Николай Иосифович

Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.01.1845

Дочь: Косаговская Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Щеховская Екатерина Александровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
крещена в Федоростратилатовской церкви, что на Софийской стороне.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеховская Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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