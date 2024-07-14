Шубина Фёкла Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шубина Фёкла Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дульянинов Павел

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дульянинова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Дульянинов Павел

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дульянинов Павел

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дульянинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Дульянинов Павел

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дульянинов Павел

Смерть
Неизвестно

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