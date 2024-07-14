Шубина Фёкла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дульянинова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Дульянинов Павел
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Дульянинов Павел
Рождение ребёнка
1945
Смерть
Неизвестно