Муравьёва (Тюлькина) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Тюлькина) Антонина Петровна

Место рождения

Верх-Илетск

Дата рождения

07.01.1936

Дата смерти

10.11.2006

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1936

Отец: Тюлькин Пётр Андреевич

Мать: Тюлькина (Кислицина) Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.11.2006
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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