Муравьёва (Тюлькина) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1936
Дата смерти10.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1936
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.11.2006