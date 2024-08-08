Авдотья Трофимова
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1780
Муж: Фока Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Фокина
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Василиса Фокина
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Фокина
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Фокина
Отец ребёнка: Фока Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Лев Фокин
Отец ребёнка: Фока Иванов
Смерть
Неизвестно