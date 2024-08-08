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Авдотья Трофимова

Место рождения

Докукино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Докукино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1780

Муж: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Василиса Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лев Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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