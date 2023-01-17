Станоткин Евфимий Евстихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Евфимий Евстихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Станоткин Борис Ефимович

Мать ребёнка: Станоткина Евдокия Лаврентьевна

Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Зоя Евфимиевна

Мать ребёнка: Станоткина Евдокия Лаврентьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Конфирмация (миропомазание)
16.07.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазан из раскола беспоповнической секты
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.01.1913
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола австрийской секты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Евдокия Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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