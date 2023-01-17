Станоткин Евфимий Евстихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: Станоткина Евдокия Лаврентьевна
Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
02.02.1911
Присоединена к православной церкви из раскола Московской секты
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Зоя Евфимиевна
Мать ребёнка: Станоткина Евдокия Лаврентьевна
Конфирмация (миропомазание)
16.07.1911
Миропомазан из раскола беспоповнической секты
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.01.1913
Миропомазана из раскола австрийской секты
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно