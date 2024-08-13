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Негробов Прокопий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Негробов Константин Фотиевич

Мать: Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Сын: Негробов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Негробов Самсон Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Негробов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Негробова) Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Феврония Кононовна

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