Негробов Прокопий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Негробов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Негробов Самсон Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Негробов Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Негробова) Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Негробова (Негробова) Феврония Кононовна