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Целоусов Феофилакт Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Целоусов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целоусов Андрон Филатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Целоусов Мелетий Филатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Целоусов Моисей Филатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1837

Сын: Целоусов Афанасий Филатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Целоусов) Андроник

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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