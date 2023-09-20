Целоусов Феофилакт Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Целоусов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целоусов Андрон Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Целоусов Мелетий Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Целоусов Моисей Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1837
Сын: Целоусов Афанасий Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Целоусов) Андроник
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Смерть
Неизвестно