Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Катерина Александровна

Отец ребёнка: Александр Семенович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Александр Семенович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Александровна

Отец ребёнка: Александр Семенович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Василиса Александровна

Отец ребёнка: Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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