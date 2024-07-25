Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Катерина Александровна
Отец ребёнка: Александр Семенович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Александр Семенович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Александровна
Отец ребёнка: Александр Семенович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Василиса Александровна
Отец ребёнка: Александр Семенович
Смерть
Неизвестно