Сущенко (Керус) Мария Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко (Керус) Мария Леонидовна

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Место рождения

Дубровица, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

03.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1971

Отец: Керус Леонид Васильевич

Мать: Керус Мальвина Александровна

Дубровица, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.06.1998

Дочь: Сущенко Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.07.2002

Дочь: Сущенко Людмила Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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