Сущенко (Керус) Мария Леонидовна
Место рождения
Дата рождения03.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1971
Рождение ребёнка
16.06.1998
Дочь: Сущенко Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.07.2002
Дочь: Сущенко Людмила Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности