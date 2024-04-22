Дарья Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти18.08.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.
Муж: Емельян Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ульяна Емельянова (Вна)
Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Иван Емельянов (Ич)
Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Егор Емельянов (Ич)
Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Леонова Марья Емельянова (Вна)
Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Наталия Амельянова (Вна)
Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
18.08.1871 ст.
Причина смерти: старость