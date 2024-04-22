Дарья Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильева (Вна)

Дарья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

18.08.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.

Муж: Емельян Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ульяна Емельянова (Вна)

Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Иван Емельянов (Ич)

Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
1834

Сын: Егор Емельянов (Ич)

Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Леонова Марья Емельянова (Вна)

Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Наталия Амельянова (Вна)

Отец ребёнка: Емельян Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
18.08.1871 ст.
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close