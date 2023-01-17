Ольховиков Вячеслав Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1942
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1942
Отец: Ольховой Ефим Аркадьевич
Мать: Ольховикова Юлия
Рождение ребёнка
03.05.1970
Сын: Ольховиков Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Ольховикова Любовь Тихоновна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1971
Сын: Ольховиков Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Ольховикова Любовь Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховиков Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: не указана