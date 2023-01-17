Ольховиков Вячеслав Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховиков Вячеслав Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1942

Отец: Ольховой Ефим Аркадьевич

Мать: Ольховикова Юлия

Рождение ребёнка
03.05.1970

Сын: Ольховиков Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Ольховикова Любовь Тихоновна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1971

Сын: Ольховиков Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Ольховикова Любовь Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховикова Любовь Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховиков Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

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