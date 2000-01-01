Коваль Марина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Марина Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.

Дочь: Коваль Мелания Фоминична

Отец ребёнка: Коваль Фома Григорьевич

Запись о рождении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Фома Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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