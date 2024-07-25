Плодистый Никита Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1887
Отец: Плодистый Максим Михайлович
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
19.12.1906
Сын: Косма
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Плодистый Григорий Никитович
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
12.12.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: София
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна
Смерть
Неизвестно