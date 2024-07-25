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Плодистый Никита Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1887

Отец: Плодистый Максим Михайлович

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Косма

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Плодистый Григорий Никитович

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
12.12.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: София

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Илья Никитович

Мать ребёнка: Ефросинья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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