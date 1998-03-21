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Коликова Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1936

Дата смерти

21.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936

Отец: Сидоренков Павел

Мать: Шатрова Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
10.11.1955

Сын: Коликов Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Коликов Антон Петрович

г. Чебаркуль
Рождение ребёнка
10.02.1971

Сын: Кутырев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кутырев Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коликов Виктор Антонович

Отец ребёнка: Коликов Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коликов Антон Петрович

Смерть
21.03.1998
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