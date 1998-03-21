Коликова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1936
Дата смерти21.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936
Отец: Сидоренков Павел
Рождение ребёнка
10.11.1955
Сын: Коликов Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Коликов Антон Петрович
г. Чебаркуль
Рождение ребёнка
10.02.1971
Сын: Кутырев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кутырев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутырев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коликов Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1998