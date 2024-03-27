Зайнагабдинова Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнагабдинова Камиля

Зайнагабдинова Камиля

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1896

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сагидулла

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Закия Габдрахимовна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Зайнагабдинов Ахмат Габдрахимович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1988
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close