Зайнагабдинова Камиля
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сагидулла
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Закия Габдрахимовна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Зайнагабдинов Ахмат Габдрахимович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района