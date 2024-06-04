Катаев Иван Петров
Место рождениядер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Катаев Петр Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Василиса Авдеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Катаев Иван Иванов
Мать ребёнка: Катаева Василиса Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Катаев Андрей Иванов
Мать ребёнка: Катаева Василиса Авдеева
Смерть
1751