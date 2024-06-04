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Катаев Иван Петров

Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Катаев Петр Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Василиса Авдеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Катаев Иван Иванов

Мать ребёнка: Катаева Василиса Авдеева

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Катаев Андрей Иванов

Мать ребёнка: Катаева Василиса Авдеева

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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