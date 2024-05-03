Малахова Александра Данииловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахова Александра Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Малахов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1918

Сын: Малахов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Малахова Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович

Загрядно, Стаецкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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