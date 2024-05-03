Малахова Александра Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1914
Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1918
Сын: Малахов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Малахова Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Малахов Филипп Михайлович
Смерть
Неизвестно