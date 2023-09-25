Игнатовичь (Пицилевичь) Ева
Место рожденияKazinci, Indras pagasts, Latvia
Дата рождения20.01.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845
Отец: Пицилевичь Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.01.1845
Romas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Игнатовичь) Mihalīna
Отец ребёнка: Игнатовичь Адам
Рождение ребёнка
1873
Сын: Игнатовичь Донат
Отец ребёнка: Игнатовичь Адам
Рождение ребёнка
1873
Сын: Игнатовичь Станислав
Отец ребёнка: Игнатовичь Адам