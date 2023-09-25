Игнатовичь (Пицилевичь) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатовичь (Пицилевичь) Ева

Место рождения

Kazinci, Indras pagasts, Latvia

Дата рождения

20.01.1845

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1845

Отец: Пицилевичь Антон

Мать: Пицилевичь (Picilēviča) Katarīna

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.01.1845
Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Romas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Игнатовичь) Mihalīna

Отец ребёнка: Игнатовичь Адам

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнатовичь Донат

Отец ребёнка: Игнатовичь Адам

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнатовичь Станислав

Отец ребёнка: Игнатовичь Адам

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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