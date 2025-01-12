Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1984
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2008
Сын: Балуев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Балуев Александр Викторович
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Подсевалова Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Подсевалов Юрий Владимирович
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
2024