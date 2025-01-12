Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна 15.12.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1984

Отец: Гончаров Валерий

Мать: Земкова (Тарарина) Валентина Викторовна

Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсевалов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.2008

Сын: Балуев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Балуев Александр Викторович

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Подсевалова Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Подсевалов Юрий Владимирович

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
2024

Муж: Подсевалов Юрий Владимирович

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