Петухова Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1980
Рождение ребёнка
10.03.2000
Дочь: Бескрёстнова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
18.10.2007
Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
04.05.2023
Дочь: Петухова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович