Петухова Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Елена Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1980

Отец: Обжорин Валерий Михайлович

Мать: Обжорина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.03.2000

Дочь: Бескрёстнова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
18.10.2007

Сын: Петухов Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
04.05.2023

Дочь: Петухова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Петухов Алексей Владимирович

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