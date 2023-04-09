Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Константинович

Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрягаев Константин Козмич

Смерть
Неизвестно
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