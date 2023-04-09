Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Запрягаев Константин Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно