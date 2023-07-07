Туренко (Каменева) Елена
Место рожденияГулькевичский район Краснодарский край
Дата рожденияОколо 15.11.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.11.1978
Отец: Каменев Николай
Мать: Каменева Лидия
Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Туренко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туренко Максим
Отец ребёнка: Туренко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туренко Дмитрий