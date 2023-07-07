Туренко (Каменева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туренко (Каменева) Елена

Место рождения

Гулькевичский район Краснодарский край

Дата рождения

Около 15.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.11.1978

Отец: Каменев Николай

Мать: Каменева Лидия

Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Туренко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туренко Максим

Отец ребёнка: Туренко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туренко Дмитрий

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