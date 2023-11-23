(Каменская) Прасковья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каменская) Прасковья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Каменский Николай Михайлов

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
02.11.1788

Дочь: (Каменская) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Каменский Федор Михайлов

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
02.02.1793

Дочь: Голикова (Каменская) Павла Михайлова

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
07.02.1795

Сын: Каменский Евгений Михайлов

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
01.02.1797

Дочь: (Пятницкая) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Каменский Иезекииль Михайлов

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Покровская) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
27.03.1805

Дочь: (Каменская) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев

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