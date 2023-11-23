(Каменская) Прасковья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Каменский Николай Михайлов
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
02.11.1788
Дочь: (Каменская) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
02.02.1793
Дочь: Голикова (Каменская) Павла Михайлова
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
07.02.1795
Сын: Каменский Евгений Михайлов
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1797
Дочь: (Пятницкая) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Каменский Иезекииль Михайлов
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Покровская) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
27.03.1805
Дочь: (Каменская) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Каменская Михаил Алексеев