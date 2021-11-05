Абразе (Афонькина) Маргарита Сергеевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1926
Дата смерти05.11.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926
Отец: Афонькин Сергей Андреевич
Мать: Афонькина Анна
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Ромашова Лидия Карловна
Отец ребёнка: Абразе Карл Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1950
Дочь: Борисова Ирина Карловна
Отец ребёнка: Абразе Карл Михайлович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2021
Гомель, Гомельская область