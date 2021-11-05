Абразе (Афонькина) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абразе (Афонькина) Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.06.1926

Дата смерти

05.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926

Отец: Афонькин Сергей Андреевич

Мать: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Ромашова Лидия Карловна

Отец ребёнка: Абразе Карл Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1950

Дочь: Борисова Ирина Карловна

Отец ребёнка: Абразе Карл Михайлович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абразе Карл Михайлович

Смерть
05.11.2021
Гомель, Гомельская область
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