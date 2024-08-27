Сердитова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1888
Дата смерти14.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердитов Прокопий
Рождение ребёнка
25.08.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердитов Прокопий
Рождение ребёнка
25.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердитов Прокопий
Смерть
14.06.1961