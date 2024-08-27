Сердитова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердитова Анна Максимовна

Сердитова Анна Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1888

Дата смерти

14.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердитов Прокопий

Рождение ребёнка
25.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Прокопий

Рождение ребёнка
25.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Прокопий

Смерть
14.06.1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.